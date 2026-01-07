- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
7 (58.33%)
亏损交易:
5 (41.67%)
最好交易:
7.51 USD
最差交易:
-7.10 USD
毛利:
27.91 USD (2 739 pips)
毛利亏损:
-11.21 USD (1 142 pips)
最大连续赢利:
4 (16.69 USD)
最大连续盈利:
16.69 USD (4)
夏普比率:
0.38
交易活动:
15.12%
最大入金加载:
22.14%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.14
长期交易:
5 (41.67%)
短期交易:
7 (58.33%)
利润因子:
2.49
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
3.99 USD
平均损失:
-2.24 USD
最大连续失误:
2 (-7.81 USD)
最大连续亏损:
-7.81 USD (2)
每月增长:
9.88%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.81 USD (4.36%)
相对跌幅:
结余:
4.36% (7.81 USD)
净值:
14.81% (26.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.51 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.69 USD
最大连续亏损: -7.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Signal Name: GOLDEN BEE AI
Initial Balance: $169
Leverage: 1:500
Account Type: Real
Trading Instrument: XAUUSD (Gold vs USD)
Trading Style: AI-Powered Automated Trading
Trading Hours: 24/5
Description:
This signal leverages advanced AI algorithms to trade XAUUSD on a real account with $1000 and 1:500 leverage. The AI analyzes market trends, identifies high-probability entries, and manages trades automatically with smart stop losses and trailing stops. Real-time updates ensure transparency and efficient profit tracking.
Note: Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
1
100%
12
58%
15%
2.48
1.39
USD
USD
15%
1:500