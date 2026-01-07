- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
7.25 USD
最悪のトレード:
-6.80 USD
総利益:
11.79 USD (530 pips)
総損失:
-8.88 USD (373 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.79 USD)
最大連続利益:
11.79 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
57.43%
最大入金額:
16.14%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
1.97 USD
平均損失:
-2.96 USD
最大連続の負け:
2 (-8.83 USD)
最大連続損失:
-8.83 USD (2)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
8.83 USD (4.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.17% (8.83 USD)
エクイティによる:
16.74% (33.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-212
|XAUUSD
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.25 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.79 USD
最大連続損失: -8.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
0%
9
66%
57%
1.32
0.32
USD
USD
17%
1:500