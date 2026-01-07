シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DJ200
Andri Tri Setiawan , S.kom

DJ200

Andri Tri Setiawan , S.kom
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
WeTrade-Live1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
7.25 USD
最悪のトレード:
-6.80 USD
総利益:
11.79 USD (530 pips)
総損失:
-8.88 USD (373 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.79 USD)
最大連続利益:
11.79 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
57.43%
最大入金額:
16.14%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
1.97 USD
平均損失:
-2.96 USD
最大連続の負け:
2 (-8.83 USD)
最大連続損失:
-8.83 USD (2)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
8.83 USD (4.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.17% (8.83 USD)
エクイティによる:
16.74% (33.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -212
XAUUSD 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.25 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.79 USD
最大連続損失: -8.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Share of trading days is too low
2026.01.09 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 23:27
Share of trading days is too low
2026.01.08 23:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 05:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
