트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
7.25 USD
최악의 거래:
-6.80 USD
총 수익:
11.79 USD (530 pips)
총 손실:
-8.88 USD (373 pips)
연속 최대 이익:
6 (11.79 USD)
연속 최대 이익:
11.79 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
57.43%
최대 입금량:
16.14%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
1.97 USD
평균 손실:
-2.96 USD
연속 최대 손실:
2 (-8.83 USD)
연속 최대 손실:
-8.83 USD (2)
월별 성장률:
1.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
8.83 USD (4.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.17% (8.83 USD)
자본금별:
16.74% (33.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-212
|XAUUSD
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeTrade-Live1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
