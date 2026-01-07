SegnaliSezioni
Andri Tri Setiawan , S.kom

DJ200

Andri Tri Setiawan , S.kom
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
WeTrade-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
7.25 USD
Worst Trade:
-6.80 USD
Profitto lordo:
11.79 USD (530 pips)
Perdita lorda:
-8.88 USD (373 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
57.43%
Massimo carico di deposito:
16.14%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.83 USD (2)
Crescita mensile:
1.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
8.83 USD (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (8.83 USD)
Per equità:
16.74% (33.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -212
XAUUSD 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.25 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.79 USD
Massima perdita consecutiva: -8.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Share of trading days is too low
2026.01.09 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 23:27
Share of trading days is too low
2026.01.08 23:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 05:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
