信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DJ200
Andri Tri Setiawan , S.kom

DJ200

Andri Tri Setiawan , S.kom
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
WeTrade-Live1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
7.25 USD
最差交易:
-6.80 USD
毛利:
11.79 USD (530 pips)
毛利亏损:
-8.88 USD (373 pips)
最大连续赢利:
6 (11.79 USD)
最大连续盈利:
11.79 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
57.43%
最大入金加载:
16.14%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.33
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
1.97 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
2 (-8.83 USD)
最大连续亏损:
-8.83 USD (2)
每月增长:
1.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
8.83 USD (4.17%)
相对跌幅:
结余:
4.17% (8.83 USD)
净值:
16.74% (33.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -212
XAUUSD 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.25 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.79 USD
最大连续亏损: -8.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeTrade-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Share of trading days is too low
2026.01.09 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 23:27
Share of trading days is too low
2026.01.08 23:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 05:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DJ200
每月30 USD
1%
0
0
USD
200
USD
1
0%
9
66%
57%
1.32
0.32
USD
17%
1:500
