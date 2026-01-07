- 成长
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
7.25 USD
最差交易:
-6.80 USD
毛利:
11.79 USD (530 pips)
毛利亏损:
-8.88 USD (373 pips)
最大连续赢利:
6 (11.79 USD)
最大连续盈利:
11.79 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
57.43%
最大入金加载:
16.14%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.33
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
1.97 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
2 (-8.83 USD)
最大连续亏损:
-8.83 USD (2)
每月增长:
1.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
8.83 USD (4.17%)
相对跌幅:
结余:
4.17% (8.83 USD)
净值:
16.74% (33.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-212
|XAUUSD
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.25 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.79 USD
最大连续亏损: -8.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeTrade-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
0%
9
66%
57%
1.32
0.32
USD
USD
17%
1:500