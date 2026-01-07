SeñalesSecciones
Andri Tri Setiawan , S.kom

DJ200

Andri Tri Setiawan , S.kom
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 1%
WeTrade-Live1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
7.25 USD
Peor transacción:
-6.80 USD
Beneficio Bruto:
11.79 USD (530 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.88 USD (373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (11.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.79 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
57.43%
Carga máxima del depósito:
16.14%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.33
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
1.97 USD
Pérdidas medias:
-2.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-8.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.83 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
8.83 USD (4.17%)
Reducción relativa:
De balance:
4.17% (8.83 USD)
De fondos:
16.74% (33.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -212
XAUUSD 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.25 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WeTrade-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Share of trading days is too low
2026.01.09 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 23:27
Share of trading days is too low
2026.01.08 23:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 05:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
