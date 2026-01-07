СигналыРазделы
Andri Tri Setiawan , S.kom

DJ200

Andri Tri Setiawan , S.kom
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 1%
WeTrade-Live1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
7.25 USD
Худший трейд:
-6.80 USD
Общая прибыль:
11.79 USD (530 pips)
Общий убыток:
-8.88 USD (373 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
57.43%
Макс. загрузка депозита:
16.14%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
1.97 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.83 USD (2)
Прирост в месяц:
1.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
8.83 USD (4.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.17% (8.83 USD)
По эквити:
16.74% (33.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -212
XAUUSD 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.25 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.79 USD
Макс. убыток в серии: -8.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Share of trading days is too low
2026.01.09 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 23:27
Share of trading days is too low
2026.01.08 23:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 05:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DJ200
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
200
USD
1
0%
9
66%
57%
1.32
0.32
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.