Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
7.25 USD
Pior negociação:
-6.80 USD
Lucro bruto:
11.79 USD (530 pips)
Perda bruta:
-8.88 USD (373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
57.43%
Depósito máximo carregado:
16.14%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
1.97 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.83 USD (2)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
8.83 USD (4.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.17% (8.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.74% (33.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-212
|XAUUSD
|369
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.25 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.79 USD
Máxima perda consecutiva: -8.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeTrade-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
