Andri Tri Setiawan , S.kom

DJ200

Andri Tri Setiawan , S.kom
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
WeTrade-Live1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
7.25 USD
Pior negociação:
-6.80 USD
Lucro bruto:
11.79 USD (530 pips)
Perda bruta:
-8.88 USD (373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
57.43%
Depósito máximo carregado:
16.14%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
1.97 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.83 USD (2)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
8.83 USD (4.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.17% (8.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.74% (33.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -212
XAUUSD 369
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.25 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.79 USD
Máxima perda consecutiva: -8.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeTrade-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Share of trading days is too low
2026.01.09 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 23:27
Share of trading days is too low
2026.01.08 23:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 05:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
