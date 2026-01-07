- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
24.90 USD
最悪のトレード:
-15.60 USD
総利益:
111.75 USD (11 275 pips)
総損失:
-61.00 USD (6 060 pips)
最大連続の勝ち:
4 (87.10 USD)
最大連続利益:
87.10 USD (4)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.67
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
5.64 USD
平均利益:
22.35 USD
平均損失:
-15.25 USD
最大連続の負け:
2 (-30.30 USD)
最大連続損失:
-30.30 USD (2)
月間成長:
25.38%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.60 USD
最大の:
30.30 USD (10.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.78% (30.30 USD)
エクイティによる:
4.83% (12.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.90 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +87.10 USD
最大連続損失: -30.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
197 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
1
0%
9
55%
100%
1.83
5.64
USD
USD
11%
1:200