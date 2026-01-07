- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
24.90 USD
最差交易:
-15.60 USD
毛利:
111.75 USD (11 275 pips)
毛利亏损:
-61.00 USD (6 060 pips)
最大连续赢利:
4 (87.10 USD)
最大连续盈利:
87.10 USD (4)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.67
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
1.83
预期回报:
5.64 USD
平均利润:
22.35 USD
平均损失:
-15.25 USD
最大连续失误:
2 (-30.30 USD)
最大连续亏损:
-30.30 USD (2)
每月增长:
25.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.60 USD
最大值:
30.30 USD (10.78%)
相对跌幅:
结余:
10.78% (30.30 USD)
净值:
4.83% (12.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.90 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +87.10 USD
最大连续亏损: -30.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
1
0%
9
55%
100%
1.83
5.64
USD
USD
11%
1:200