- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
24.90 USD
Worst Trade:
-15.60 USD
Profitto lordo:
111.75 USD (11 275 pips)
Perdita lorda:
-61.00 USD (6 060 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (87.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
5.64 USD
Profitto medio:
22.35 USD
Perdita media:
-15.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.30 USD (2)
Crescita mensile:
25.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.60 USD
Massimale:
30.30 USD (10.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.78% (30.30 USD)
Per equità:
4.83% (12.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.90 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.10 USD
Massima perdita consecutiva: -30.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
197 più
