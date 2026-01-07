- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
24.90 USD
Pior negociação:
-15.60 USD
Lucro bruto:
111.75 USD (11 275 pips)
Perda bruta:
-61.00 USD (6 060 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (87.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.10 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.13%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
5.64 USD
Lucro médio:
22.35 USD
Perda média:
-15.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-30.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.30 USD (2)
Crescimento mensal:
25.38%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.60 USD
Máximo:
30.30 USD (10.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.78% (30.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.83% (12.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.90 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +87.10 USD
Máxima perda consecutiva: -30.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
197 mais ...
Sem comentários
