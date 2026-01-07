- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
6 (46.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (53.85%)
Mejor transacción:
49.80 USD
Peor transacción:
-30.20 USD
Beneficio Bruto:
161.55 USD (13 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-151.60 USD (10 560 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (87.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
87.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
30.65%
Carga máxima del depósito:
4.86%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
5 (38.46%)
Transacciones Cortas:
8 (61.54%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.77 USD
Beneficio medio:
26.93 USD
Pérdidas medias:
-21.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-90.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.60 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.60 USD
Máxima:
90.60 USD (30.14%)
Reducción relativa:
De balance:
30.14% (90.60 USD)
De fondos:
10.29% (24.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.80 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +87.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
1
0%
13
46%
31%
1.06
0.77
USD
USD
30%
1:200