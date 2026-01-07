- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
24.90 USD
Худший трейд:
-15.60 USD
Общая прибыль:
111.75 USD (11 275 pips)
Общий убыток:
-61.00 USD (6 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (87.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.10 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
5.64 USD
Средняя прибыль:
22.35 USD
Средний убыток:
-15.25 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.30 USD (2)
Прирост в месяц:
25.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.60 USD
Максимальная:
30.30 USD (10.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.78% (30.30 USD)
По эквити:
4.83% (12.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.90 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +87.10 USD
Макс. убыток в серии: -30.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
1
0%
9
55%
100%
1.83
5.64
USD
USD
11%
1:200