- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
99.10 USD
最悪のトレード:
-61.89 USD
総利益:
348.90 USD (17 600 pips)
総損失:
-240.74 USD (15 591 pips)
最大連続の勝ち:
4 (348.90 USD)
最大連続利益:
348.90 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
91.31%
最大入金額:
1.03%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
12.02 USD
平均利益:
87.23 USD
平均損失:
-48.15 USD
最大連続の負け:
5 (-240.74 USD)
最大連続損失:
-240.74 USD (5)
月間成長:
1.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240.74 USD
最大の:
240.74 USD (3.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.01% (240.74 USD)
エクイティによる:
0.95% (74.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.10 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +348.90 USD
最大連続損失: -240.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
197 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
1
0%
9
44%
91%
1.44
12.02
USD
USD
3%
1:50