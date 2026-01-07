- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
5 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
5 (50.00%)
Mejor transacción:
99.10 USD
Peor transacción:
-61.89 USD
Beneficio Bruto:
378.70 USD (20 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-240.74 USD (15 591 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (378.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
378.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
92.32%
Carga máxima del depósito:
1.03%
Último trade:
34 minutos
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.57
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
13.80 USD
Beneficio medio:
75.74 USD
Pérdidas medias:
-48.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-240.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-240.74 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240.74 USD
Máxima:
240.74 USD (3.01%)
Reducción relativa:
De balance:
3.01% (240.74 USD)
De fondos:
0.95% (74.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|138
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.10 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +378.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -240.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 197...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
1
0%
10
50%
92%
1.57
13.80
USD
USD
3%
1:50