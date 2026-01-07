- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
99.10 USD
Worst Trade:
-61.89 USD
Profitto lordo:
348.90 USD (17 600 pips)
Perdita lorda:
-240.74 USD (15 591 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (348.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
348.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
91.31%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
12.02 USD
Profitto medio:
87.23 USD
Perdita media:
-48.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-240.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-240.74 USD (5)
Crescita mensile:
1.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
240.74 USD
Massimale:
240.74 USD (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.01% (240.74 USD)
Per equità:
0.95% (74.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.10 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +348.90 USD
Massima perdita consecutiva: -240.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
