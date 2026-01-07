- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
4 (44.44%)
손실 거래:
5 (55.56%)
최고의 거래:
99.10 USD
최악의 거래:
-61.89 USD
총 수익:
348.90 USD (17 600 pips)
총 손실:
-240.74 USD (15 591 pips)
연속 최대 이익:
4 (348.90 USD)
연속 최대 이익:
348.90 USD (4)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
92.32%
최대 입금량:
1.03%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.45
롱(주식매수):
8 (88.89%)
숏(주식차입매도):
1 (11.11%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
12.02 USD
평균 이익:
87.23 USD
평균 손실:
-48.15 USD
연속 최대 손실:
5 (-240.74 USD)
연속 최대 손실:
-240.74 USD (5)
월별 성장률:
1.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
240.74 USD
최대한의:
240.74 USD (3.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.01% (240.74 USD)
자본금별:
0.95% (74.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.10 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +348.90 USD
연속 최대 손실: -240.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
1
0%
9
44%
92%
1.44
12.02
USD
USD
3%
1:50