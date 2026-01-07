- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
99.10 USD
Худший трейд:
-61.89 USD
Общая прибыль:
348.90 USD (17 600 pips)
Общий убыток:
-240.74 USD (15 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (348.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
348.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
91.31%
Макс. загрузка депозита:
1.03%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
12.02 USD
Средняя прибыль:
87.23 USD
Средний убыток:
-48.15 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-240.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-240.74 USD (5)
Прирост в месяц:
1.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240.74 USD
Максимальная:
240.74 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.01% (240.74 USD)
По эквити:
0.95% (74.84 USD)
Лучший трейд: +99.10 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +348.90 USD
Макс. убыток в серии: -240.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
