トレード:
26
利益トレード:
20 (76.92%)
損失トレード:
6 (23.08%)
ベストトレード:
7.12 USD
最悪のトレード:
-10.91 USD
総利益:
56.52 USD (5 644 pips)
総損失:
-32.25 USD (2 290 pips)
最大連続の勝ち:
10 (33.66 USD)
最大連続利益:
33.66 USD (10)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
69.79%
最大入金額:
1.32%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
17 (65.38%)
短いトレード:
9 (34.62%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
2.83 USD
平均損失:
-5.38 USD
最大連続の負け:
2 (-17.94 USD)
最大連続損失:
-17.94 USD (2)
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.53 USD
最大の:
17.94 USD (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (17.94 USD)
エクイティによる:
0.59% (12.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|25
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|35
|EURGBP#
|-11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|3.5K
|EURGBP#
|-161
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.12 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +33.66 USD
最大連続損失: -17.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
