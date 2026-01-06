シグナルセクション
Linda Yunidha Sagala

Infy 5

Linda Yunidha Sagala
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
RSFinance-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
20 (76.92%)
損失トレード:
6 (23.08%)
ベストトレード:
7.12 USD
最悪のトレード:
-10.91 USD
総利益:
56.52 USD (5 644 pips)
総損失:
-32.25 USD (2 290 pips)
最大連続の勝ち:
10 (33.66 USD)
最大連続利益:
33.66 USD (10)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
69.79%
最大入金額:
1.32%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
17 (65.38%)
短いトレード:
9 (34.62%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
2.83 USD
平均損失:
-5.38 USD
最大連続の負け:
2 (-17.94 USD)
最大連続損失:
-17.94 USD (2)
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.53 USD
最大の:
17.94 USD (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (17.94 USD)
エクイティによる:
0.59% (12.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 25
EURGBP# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# 35
EURGBP# -11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# 3.5K
EURGBP# -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

