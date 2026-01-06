SinaisSeções
Linda Yunidha Sagala

Infy 5

Linda Yunidha Sagala
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
20 (76.92%)
Negociações com perda:
6 (23.08%)
Melhor negociação:
7.12 USD
Pior negociação:
-10.91 USD
Lucro bruto:
56.52 USD (5 644 pips)
Perda bruta:
-32.25 USD (2 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (33.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.66 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
69.79%
Depósito máximo carregado:
1.32%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
17 (65.38%)
Negociações curtas:
9 (34.62%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
2.83 USD
Perda média:
-5.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.94 USD (2)
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.53 USD
Máximo:
17.94 USD (0.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (17.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.59% (12.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 25
EURGBP# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# 35
EURGBP# -11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# 3.5K
EURGBP# -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.12 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.66 USD
Máxima perda consecutiva: -17.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
