Negociações:
26
Negociações com lucro:
20 (76.92%)
Negociações com perda:
6 (23.08%)
Melhor negociação:
7.12 USD
Pior negociação:
-10.91 USD
Lucro bruto:
56.52 USD (5 644 pips)
Perda bruta:
-32.25 USD (2 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (33.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.66 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
69.79%
Depósito máximo carregado:
1.32%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
17 (65.38%)
Negociações curtas:
9 (34.62%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
2.83 USD
Perda média:
-5.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.94 USD (2)
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.53 USD
Máximo:
17.94 USD (0.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (17.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.59% (12.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|25
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|35
|EURGBP#
|-11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|3.5K
|EURGBP#
|-161
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
