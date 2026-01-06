信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Infy 5
Linda Yunidha Sagala

Infy 5

Linda Yunidha Sagala
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
RSFinance-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
26
盈利交易:
20 (76.92%)
亏损交易:
6 (23.08%)
最好交易:
7.12 USD
最差交易:
-10.91 USD
毛利:
56.52 USD (5 644 pips)
毛利亏损:
-32.25 USD (2 290 pips)
最大连续赢利:
10 (33.66 USD)
最大连续盈利:
33.66 USD (10)
夏普比率:
0.23
交易活动:
69.79%
最大入金加载:
1.32%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
1.35
长期交易:
17 (65.38%)
短期交易:
9 (34.62%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-5.38 USD
最大连续失误:
2 (-17.94 USD)
最大连续亏损:
-17.94 USD (2)
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
13.53 USD
最大值:
17.94 USD (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (17.94 USD)
净值:
0.59% (12.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 25
EURGBP# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# 35
EURGBP# -11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# 3.5K
EURGBP# -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.12 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.66 USD
最大连续亏损: -17.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Infy 5
每月30 USD
1%
0
0
USD
2.1K
USD
1
88%
26
76%
70%
1.75
0.93
USD
1%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载