- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
20 (76.92%)
亏损交易:
6 (23.08%)
最好交易:
7.12 USD
最差交易:
-10.91 USD
毛利:
56.52 USD (5 644 pips)
毛利亏损:
-32.25 USD (2 290 pips)
最大连续赢利:
10 (33.66 USD)
最大连续盈利:
33.66 USD (10)
夏普比率:
0.23
交易活动:
69.79%
最大入金加载:
1.32%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
1.35
长期交易:
17 (65.38%)
短期交易:
9 (34.62%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-5.38 USD
最大连续失误:
2 (-17.94 USD)
最大连续亏损:
-17.94 USD (2)
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
13.53 USD
最大值:
17.94 USD (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (17.94 USD)
净值:
0.59% (12.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|25
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|35
|EURGBP#
|-11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|3.5K
|EURGBP#
|-161
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.12 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.66 USD
最大连续亏损: -17.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
