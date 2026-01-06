SeñalesSecciones
Linda Yunidha Sagala

Infy 5

Linda Yunidha Sagala
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -2%
RSFinance-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
59 (73.75%)
Transacciones Irrentables:
21 (26.25%)
Mejor transacción:
66.04 USD
Peor transacción:
-40.20 USD
Beneficio Bruto:
280.56 USD (21 297 pips)
Pérdidas Brutas:
-270.91 USD (21 404 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (42.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.66 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
12.35%
Carga máxima del depósito:
5.82%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
47 (58.75%)
Transacciones Cortas:
33 (41.25%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
4.76 USD
Pérdidas medias:
-12.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-149.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.38 USD (8)
Crecimiento al mes:
-1.53%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.53 USD
Máxima:
149.38 USD (6.82%)
Reducción relativa:
De balance:
12.53% (149.38 USD)
De fondos:
8.09% (96.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD# 79
EURGBP# 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD# 21
EURGBP# -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD# 54
EURGBP# -161
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +66.04 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +42.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -149.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
