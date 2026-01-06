SegnaliSezioni
Linda Yunidha Sagala

Infy 5

Linda Yunidha Sagala
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
20 (76.92%)
Loss Trade:
6 (23.08%)
Best Trade:
7.12 USD
Worst Trade:
-10.91 USD
Profitto lordo:
56.52 USD (5 644 pips)
Perdita lorda:
-32.25 USD (2 290 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (33.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.66 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
69.79%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
17 (65.38%)
Short Trade:
9 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-5.38 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.94 USD (2)
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.53 USD
Massimale:
17.94 USD (0.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.88% (17.94 USD)
Per equità:
0.59% (12.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 25
EURGBP# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# 35
EURGBP# -11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# 3.5K
EURGBP# -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.12 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.66 USD
Massima perdita consecutiva: -17.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Infy 5
30USD al mese
1%
0
0
USD
2.1K
USD
1
88%
26
76%
70%
1.75
0.93
USD
1%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.