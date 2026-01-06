- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
20 (76.92%)
Убыточных трейдов:
6 (23.08%)
Лучший трейд:
7.12 USD
Худший трейд:
-10.91 USD
Общая прибыль:
56.52 USD (5 644 pips)
Общий убыток:
-32.25 USD (2 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (33.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.66 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
69.79%
Макс. загрузка депозита:
1.32%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
17 (65.38%)
Коротких трейдов:
9 (34.62%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-5.38 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.94 USD (2)
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.53 USD
Максимальная:
17.94 USD (0.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (17.94 USD)
По эквити:
0.59% (12.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|25
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|35
|EURGBP#
|-11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|3.5K
|EURGBP#
|-161
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.12 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.66 USD
Макс. убыток в серии: -17.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
88%
26
76%
70%
1.75
0.93
USD
USD
1%
1:500