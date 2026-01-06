- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
20 (76.92%)
손실 거래:
6 (23.08%)
최고의 거래:
7.12 USD
최악의 거래:
-10.91 USD
총 수익:
56.52 USD (5 644 pips)
총 손실:
-32.25 USD (2 290 pips)
연속 최대 이익:
10 (33.66 USD)
연속 최대 이익:
33.66 USD (10)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
69.79%
최대 입금량:
1.32%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
1.35
롱(주식매수):
17 (65.38%)
숏(주식차입매도):
9 (34.62%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
2.83 USD
평균 손실:
-5.38 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.94 USD)
연속 최대 손실:
-17.94 USD (2)
월별 성장률:
1.19%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.53 USD
최대한의:
17.94 USD (0.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.88% (17.94 USD)
자본금별:
0.59% (12.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|25
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD#
|35
|EURGBP#
|-11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD#
|3.5K
|EURGBP#
|-161
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.12 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +33.66 USD
연속 최대 손실: -17.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
88%
26
76%
70%
1.75
0.93
USD
USD
1%
1:500