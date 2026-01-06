- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
10.94 USD
最悪のトレード:
-1.22 USD
総利益:
26.74 USD (2 355 pips)
総損失:
-2.07 USD (215 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.89 USD)
最大連続利益:
15.57 USD (2)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
98.84%
最大入金額:
1.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
20.22
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
12.92
期待されたペイオフ:
2.47 USD
平均利益:
3.34 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
1 (-1.22 USD)
最大連続損失:
-1.22 USD (1)
月間成長:
11.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.57 USD
最大の:
1.22 USD (0.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.49% (1.22 USD)
エクイティによる:
1.66% (3.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|NZDCAD
|246
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.94 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.89 USD
最大連続損失: -1.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
Exness-Real6
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|3.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real18
|9.56 × 64
レビューなし
