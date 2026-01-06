- Incremento
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
8 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (20.00%)
Mejor transacción:
10.94 USD
Peor transacción:
-1.22 USD
Beneficio Bruto:
26.74 USD (2 355 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.07 USD (215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (10.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.57 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
86.82%
Carga máxima del depósito:
1.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
20.22
Transacciones Largas:
4 (40.00%)
Transacciones Cortas:
6 (60.00%)
Factor de Beneficio:
12.92
Beneficio Esperado:
2.47 USD
Beneficio medio:
3.34 USD
Pérdidas medias:
-1.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.22 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.57 USD
Máxima:
1.22 USD (0.49%)
Reducción relativa:
De balance:
0.49% (1.22 USD)
De fondos:
1.66% (3.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|NZDCAD
|246
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.94 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
Exness-Real6
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|3.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real18
|9.56 × 64
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
60 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
1
100%
10
80%
87%
12.91
2.47
USD
USD
2%
1:500