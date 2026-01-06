- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
10.94 USD
Худший трейд:
-1.22 USD
Общая прибыль:
26.74 USD (2 355 pips)
Общий убыток:
-2.07 USD (215 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.57 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
98.84%
Макс. загрузка депозита:
1.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
20.22
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
12.92
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.22 USD (1)
Прирост в месяц:
11.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.57 USD
Максимальная:
1.22 USD (0.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.49% (1.22 USD)
По эквити:
1.66% (3.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|NZDCAD
|246
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.94 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.89 USD
Макс. убыток в серии: -1.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
Exness-Real6
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|3.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real18
|9.56 × 64
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
1
100%
10
80%
99%
12.91
2.47
USD
USD
2%
1:500