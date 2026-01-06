- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
10.94 USD
최악의 거래:
-1.22 USD
총 수익:
25.14 USD (2 109 pips)
총 손실:
-2.07 USD (215 pips)
연속 최대 이익:
3 (9.29 USD)
연속 최대 이익:
15.57 USD (2)
샤프 비율:
0.77
거래 활동:
98.84%
최대 입금량:
1.00%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
18.91
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
12.14
기대수익:
2.88 USD
평균 이익:
4.19 USD
평균 손실:
-1.04 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.22 USD)
연속 최대 손실:
-1.22 USD (1)
월별 성장률:
10.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.57 USD
최대한의:
1.22 USD (0.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.49% (1.22 USD)
자본금별:
1.66% (3.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.94 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.29 USD
연속 최대 손실: -1.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 360 USD
11%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
1
100%
8
75%
99%
12.14
2.88
USD
USD
2%
1:500