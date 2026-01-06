- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
10.94 USD
Pior negociação:
-1.22 USD
Lucro bruto:
26.74 USD (2 355 pips)
Perda bruta:
-2.07 USD (215 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.57 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
98.84%
Depósito máximo carregado:
1.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
20.22
Negociações longas:
4 (40.00%)
Negociações curtas:
6 (60.00%)
Fator de lucro:
12.92
Valor esperado:
2.47 USD
Lucro médio:
3.34 USD
Perda média:
-1.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.22 USD (1)
Crescimento mensal:
11.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.57 USD
Máximo:
1.22 USD (0.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.49% (1.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.66% (3.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|NZDCAD
|246
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.94 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.89 USD
Máxima perda consecutiva: -1.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
Exness-Real6
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|3.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real18
|9.56 × 64
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
360 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
1
100%
10
80%
99%
12.91
2.47
USD
USD
2%
1:500