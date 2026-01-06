- Wachstum
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
10.94 USD
Schlechtester Trade:
-1.22 USD
Bruttoprofit:
26.74 USD (2 355 pips)
Bruttoverlust:
-2.07 USD (215 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (10.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.57 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
98.84%
Max deposit load:
1.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
20.22
Long-Positionen:
4 (40.00%)
Short-Positionen:
6 (60.00%)
Profit-Faktor:
12.92
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.22 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.57 USD
Maximaler:
1.22 USD (0.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.49% (1.22 USD)
Kapital:
1.66% (3.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|NZDCAD
|246
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.94 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
Exness-Real6
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|3.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real18
|9.56 × 64
Keine Bewertungen
