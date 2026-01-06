- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
10.94 USD
Worst Trade:
-1.22 USD
Profitto lordo:
25.14 USD (2 109 pips)
Perdita lorda:
-2.07 USD (215 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
98.84%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
18.91
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
12.14
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
4.19 USD
Perdita media:
-1.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.22 USD (1)
Crescita mensile:
10.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 USD
Massimale:
1.22 USD (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (1.22 USD)
Per equità:
1.66% (3.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|8
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|69
|AUDCAD
|361
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|34
|GBPAUD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.94 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real6
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|3.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real18
|9.56 × 64
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
360USD al mese
11%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
1
100%
8
75%
99%
12.14
2.88
USD
USD
2%
1:500