guanghai zhang

Haige

guanghai zhang
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -8%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
10 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-1.80 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-8.95 USD (443 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.72
取引アクティビティ:
12.74%
最大入金額:
12.05%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.90 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-0.90 USD
最大連続の負け:
10 (-8.95 USD)
最大連続損失:
-8.95 USD (10)
月間成長:
-8.47%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.95 USD
最大の:
8.95 USD (8.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (8.95 USD)
エクイティによる:
1.33% (1.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -8.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValutradesSeychelles-Real-HK"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
