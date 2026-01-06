- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
10 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-1.80 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-8.95 USD (443 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.72
取引アクティビティ:
12.74%
最大入金額:
12.05%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.90 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-0.90 USD
最大連続の負け:
10 (-8.95 USD)
最大連続損失:
-8.95 USD (10)
月間成長:
-8.47%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.95 USD
最大の:
8.95 USD (8.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (8.95 USD)
エクイティによる:
1.33% (1.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -8.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValutradesSeychelles-Real-HK"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
