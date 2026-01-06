信号部分
guanghai zhang

Haige

guanghai zhang
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -8%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
10 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-1.80 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-8.95 USD (443 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.72
交易活动:
12.74%
最大入金加载:
12.05%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.90 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.90 USD
最大连续失误:
10 (-8.95 USD)
最大连续亏损:
-8.95 USD (10)
每月增长:
-8.47%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
8.95 USD
最大值:
8.95 USD (8.65%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (8.95 USD)
净值:
1.33% (1.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValutradesSeychelles-Real-HK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
