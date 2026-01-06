- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
10 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-1.80 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-8.95 USD (443 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.72
交易活动:
12.74%
最大入金加载:
12.05%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.90 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.90 USD
最大连续失误:
10 (-8.95 USD)
最大连续亏损:
-8.95 USD (10)
每月增长:
-8.47%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
8.95 USD
最大值:
8.95 USD (8.65%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (8.95 USD)
净值:
1.33% (1.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -8.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValutradesSeychelles-Real-HK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
1
90%
10
0%
13%
0.00
-0.90
USD
USD
8%
1:500