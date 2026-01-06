- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
10 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-1.80 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-8.95 USD (443 pips)
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
-1.72
거래 활동:
12.74%
최대 입금량:
12.05%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-0.90 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-0.90 USD
연속 최대 손실:
10 (-8.95 USD)
연속 최대 손실:
-8.95 USD (10)
월별 성장률:
-8.47%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.95 USD
최대한의:
8.95 USD (8.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.47% (8.95 USD)
자본금별:
1.33% (1.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValutradesSeychelles-Real-HK"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
1
90%
10
0%
13%
0.00
-0.90
USD
USD
8%
1:500