guanghai zhang

Haige

guanghai zhang
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -8%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
10 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-1.80 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-8.95 USD (443 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.72
Торговая активность:
12.74%
Макс. загрузка депозита:
12.05%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.90 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.90 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-8.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.95 USD (10)
Прирост в месяц:
-8.47%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.95 USD
Максимальная:
8.95 USD (8.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (8.95 USD)
По эквити:
1.33% (1.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -8.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValutradesSeychelles-Real-HK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Haige
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
97
USD
1
90%
10
0%
13%
0.00
-0.90
USD
8%
1:500
