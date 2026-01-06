- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
10 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-1.80 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-8.95 USD (443 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.72
Торговая активность:
12.74%
Макс. загрузка депозита:
12.05%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.90 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.90 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-8.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.95 USD (10)
Прирост в месяц:
-8.47%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.95 USD
Максимальная:
8.95 USD (8.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (8.95 USD)
По эквити:
1.33% (1.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -8.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValutradesSeychelles-Real-HK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
1
90%
10
0%
13%
0.00
-0.90
USD
USD
8%
1:500