SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Haige
guanghai zhang

Haige

guanghai zhang
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -8%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
10 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-1.80 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-8.95 USD (443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.72
Actividad comercial:
12.74%
Carga máxima del depósito:
12.05%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
6 (60.00%)
Transacciones Cortas:
4 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-0.90 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-0.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-8.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.95 USD (10)
Crecimiento al mes:
-8.47%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.95 USD
Máxima:
8.95 USD (8.65%)
Reducción relativa:
De balance:
8.47% (8.95 USD)
De fondos:
1.33% (1.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValutradesSeychelles-Real-HK" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Haige
30 USD al mes
-8%
0
0
USD
97
USD
1
90%
10
0%
13%
0.00
-0.90
USD
8%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.