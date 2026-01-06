SegnaliSezioni
guanghai zhang

Haige

guanghai zhang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -8%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
10 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1.80 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-8.95 USD (443 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.72
Attività di trading:
12.74%
Massimo carico di deposito:
12.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.90 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-8.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.95 USD (10)
Crescita mensile:
-8.47%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.95 USD
Massimale:
8.95 USD (8.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (8.95 USD)
Per equità:
1.33% (1.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -8.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Real-HK" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
