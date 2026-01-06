- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
10 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-1.80 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-8.95 USD (443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.72
Atividade de negociação:
12.74%
Depósito máximo carregado:
12.05%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.90 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-8.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.95 USD (10)
Crescimento mensal:
-8.47%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.95 USD
Máximo:
8.95 USD (8.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (8.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.33% (1.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -8.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValutradesSeychelles-Real-HK" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
