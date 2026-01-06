SinaisSeções
guanghai zhang

Haige

guanghai zhang
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -8%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
10 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-1.80 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-8.95 USD (443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.72
Atividade de negociação:
12.74%
Depósito máximo carregado:
12.05%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.90 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-8.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.95 USD (10)
Crescimento mensal:
-8.47%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.95 USD
Máximo:
8.95 USD (8.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (8.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.33% (1.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -8.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValutradesSeychelles-Real-HK" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
