- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
214.70 USD
最悪のトレード:
-142.00 USD
総利益:
650.10 USD (6 498 pips)
総損失:
-240.60 USD (2 404 pips)
最大連続の勝ち:
7 (559.40 USD)
最大連続利益:
559.40 USD (7)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
15.01%
最大入金額:
2.69%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
7 (70.00%)
短いトレード:
3 (30.00%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
40.95 USD
平均利益:
81.26 USD
平均損失:
-120.30 USD
最大連続の負け:
1 (-142.00 USD)
最大連続損失:
-142.00 USD (1)
月間成長:
4.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.00 USD
最大の:
142.00 USD (1.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.95% (98.60 USD)
エクイティによる:
1.13% (117.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|410
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.70 USD
最悪のトレード: -142 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +559.40 USD
最大連続損失: -142.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
