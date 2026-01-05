- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
214.70 USD
Pior negociação:
-142.00 USD
Lucro bruto:
559.40 USD (5 592 pips)
Perda bruta:
-240.60 USD (2 404 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (559.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
559.40 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
15.01%
Depósito máximo carregado:
2.69%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
2.25
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
35.42 USD
Lucro médio:
79.91 USD
Perda média:
-120.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-142.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.00 USD (1)
Crescimento mensal:
3.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.00 USD
Máximo:
142.00 USD (1.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.95% (98.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.13% (117.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|319
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +214.70 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +559.40 USD
Máxima perda consecutiva: -142.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Sem comentários
