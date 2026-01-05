- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
214.70 USD
Худший трейд:
-142.00 USD
Общая прибыль:
559.40 USD (5 592 pips)
Общий убыток:
-240.60 USD (2 404 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (559.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
559.40 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
15.01%
Макс. загрузка депозита:
2.69%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
35.42 USD
Средняя прибыль:
79.91 USD
Средний убыток:
-120.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-142.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.00 USD (1)
Прирост в месяц:
3.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.00 USD
Максимальная:
142.00 USD (1.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.95% (98.60 USD)
По эквити:
1.13% (117.50 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Нет отзывов
