- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
214.70 USD
最差交易:
-142.00 USD
毛利:
763.30 USD (7 630 pips)
毛利亏损:
-240.60 USD (2 404 pips)
最大连续赢利:
7 (559.40 USD)
最大连续盈利:
559.40 USD (7)
夏普比率:
0.51
交易活动:
19.84%
最大入金加载:
2.69%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
3.68
长期交易:
8 (72.73%)
短期交易:
3 (27.27%)
利润因子:
3.17
预期回报:
47.52 USD
平均利润:
84.81 USD
平均损失:
-120.30 USD
最大连续失误:
1 (-142.00 USD)
最大连续亏损:
-142.00 USD (1)
每月增长:
5.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
142.00 USD
最大值:
142.00 USD (1.42%)
相对跌幅:
结余:
0.95% (98.60 USD)
净值:
1.13% (117.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|523
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +214.70 USD
最差交易: -142 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +559.40 USD
最大连续亏损: -142.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.93 × 76
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
0%
11
81%
20%
3.17
47.52
USD
USD
1%
1:500