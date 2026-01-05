- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
214.70 USD
Schlechtester Trade:
-142.00 USD
Bruttoprofit:
650.10 USD (6 498 pips)
Bruttoverlust:
-240.60 USD (2 404 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (559.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
559.40 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
15.01%
Max deposit load:
2.69%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
2.88
Long-Positionen:
7 (70.00%)
Short-Positionen:
3 (30.00%)
Profit-Faktor:
2.70
Mathematische Gewinnerwartung:
40.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-120.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-142.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
142.00 USD
Maximaler:
142.00 USD (1.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.95% (98.60 USD)
Kapital:
1.13% (117.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|410
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +214.70 USD
Schlechtester Trade: -142 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +559.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
10
80%
15%
2.70
40.95
USD
USD
1%
1:500