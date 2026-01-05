- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
24 (92.30%)
Transacciones Irrentables:
2 (7.69%)
Mejor transacción:
214.70 USD
Peor transacción:
-142.00 USD
Beneficio Bruto:
1 446.00 USD (14 448 pips)
Pérdidas Brutas:
-240.60 USD (2 404 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (886.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
886.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
14.98%
Carga máxima del depósito:
2.69%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
8.49
Transacciones Largas:
11 (42.31%)
Transacciones Cortas:
15 (57.69%)
Factor de Beneficio:
6.01
Beneficio Esperado:
46.36 USD
Beneficio medio:
60.25 USD
Pérdidas medias:
-120.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-142.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
142.00 USD
Máxima:
142.00 USD (1.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.95% (98.60 USD)
De fondos:
1.13% (117.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +214.70 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +886.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -142.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
GOLDEN TRAP Manualtrade
Manual trading only on XAUUSD. Using the GOLDEN TRAP TRADING SECRETS strategy. Master account with an initial deposit of $10,000. Low risk, with each entry limited by a Stop Loss. Take Profit is flexible, based on trend strength analysis. The minimum withdrawal target is after a 10% profit from the initial capital.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
26
92%
15%
6.00
46.36
USD
USD
1%
1:500