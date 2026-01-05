SeñalesSecciones
Sarbiyanto

GOLDEN TRAP Manualtrade

Sarbiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 12%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
24 (92.30%)
Transacciones Irrentables:
2 (7.69%)
Mejor transacción:
214.70 USD
Peor transacción:
-142.00 USD
Beneficio Bruto:
1 446.00 USD (14 448 pips)
Pérdidas Brutas:
-240.60 USD (2 404 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (886.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
886.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
14.98%
Carga máxima del depósito:
2.69%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
8.49
Transacciones Largas:
11 (42.31%)
Transacciones Cortas:
15 (57.69%)
Factor de Beneficio:
6.01
Beneficio Esperado:
46.36 USD
Beneficio medio:
60.25 USD
Pérdidas medias:
-120.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-142.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
142.00 USD
Máxima:
142.00 USD (1.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.95% (98.60 USD)
De fondos:
1.13% (117.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +214.70 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +886.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -142.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
GOLDEN TRAP Manualtrade

Manual trading only on XAUUSD. Using the GOLDEN TRAP TRADING SECRETS strategy. Master account with an initial deposit of $10,000. Low risk, with each entry limited by a Stop Loss. Take Profit is flexible, based on trend strength analysis. The minimum withdrawal target is after a 10% profit from the initial capital.


No hay comentarios
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 03:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
