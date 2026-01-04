- Прирост
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-16.94 USD (1 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-158.10
Торговая активность:
5.93%
Макс. загрузка депозита:
1.92%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
2 (100.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-8.47 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-8.47 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.94 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.94 USD
Максимальная:
16.94 USD (1.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (16.94 USD)
По эквити:
5.62% (55.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -16.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fyntura-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
982
USD
USD
1
100%
2
0%
6%
0.00
-8.47
USD
USD
6%
1:500