Сигналы / MetaTrader 4 / Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk
Ken Rmah

Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk

Ken Rmah
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -2%
Fyntura-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-16.94 USD (1 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-158.10
Торговая активность:
5.93%
Макс. загрузка депозита:
1.92%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
2 (100.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-8.47 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-8.47 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.94 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.94 USD
Максимальная:
16.94 USD (1.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (16.94 USD)
По эквити:
5.62% (55.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -16.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fyntura-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.


Нет отзывов
2026.01.07 06:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
