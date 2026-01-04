信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk
Ken Rmah

Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk

Ken Rmah
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -2%
Fyntura-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
2 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-16.94 USD (1 689 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-158.10
交易活动:
4.26%
最大入金加载:
1.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
2 (100.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-8.47 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-8.47 USD
最大连续失误:
2 (-16.94 USD)
最大连续亏损:
-16.94 USD (2)
每月增长:
-1.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.94 USD
最大值:
16.94 USD (1.70%)
相对跌幅:
结余:
1.70% (16.94 USD)
净值:
5.62% (55.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -16.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Fyntura-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.


没有评论
2026.01.07 06:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
