- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
2 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-16.94 USD (1 689 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-158.10
交易活动:
4.26%
最大入金加载:
1.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
2 (100.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-8.47 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-8.47 USD
最大连续失误:
2 (-16.94 USD)
最大连续亏损:
-16.94 USD (2)
每月增长:
-1.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.94 USD
最大值:
16.94 USD (1.70%)
相对跌幅:
结余:
1.70% (16.94 USD)
净值:
5.62% (55.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -16.94 USD
This Version is higher risk with more trades
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
没有评论
