Ken Rmah

Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk

Ken Rmah
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -2%
Fyntura-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
2 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-16.94 USD (1 689 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-158.10
Atividade de negociação:
5.93%
Depósito máximo carregado:
1.92%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
2 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-8.47 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-8.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.94 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.94 USD
Máximo:
16.94 USD (1.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.70% (16.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.62% (55.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -16.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Fyntura-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.


Sem comentários
2026.01.07 06:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
