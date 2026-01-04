- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
14 (51.85%)
損失トレード:
13 (48.15%)
ベストトレード:
1 990.00 USD
最悪のトレード:
-2 710.00 USD
総利益:
7 513.95 USD (14 412 pips)
総損失:
-12 273.67 USD (24 056 pips)
最大連続の勝ち:
10 (5 918.95 USD)
最大連続利益:
5 918.95 USD (10)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
17 (62.96%)
短いトレード:
10 (37.04%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-176.29 USD
平均利益:
536.71 USD
平均損失:
-944.13 USD
最大連続の負け:
4 (-5 520.00 USD)
最大連続損失:
-5 520.00 USD (4)
月間成長:
-26.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 853.67 USD
最大の:
8 447.00 USD (45.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.fs
|-4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.fs
|-9.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Another my client account for counting trading statistic
